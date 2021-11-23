Адвокати Януковича звернулися до Зеленського

Судовий процес над колишнім президентом України Віктором Януковичем ведеться з порушеннями та має ознаки політичного переслідування, повідомляє Вести.

Адвокат Віталій Сердюк, який представляє інтереси Віктора Януковича, публічно звернувся до президента Зеленського і попросив забезпечити право на захист. У своїй заяві юрист послався на Європейську конвенцію прав людини.

"Ми змушені звернутися до президента Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування та процеси відповідно до вимоги Європейської конвенції з прав людини. Реалізувати гарантії доступу до правосуддя, гарантію на реалізацію права на захист у рамках цих політичних процесів" , - заявив Сердюк.

Крім того, адвокат поскаржився, що Януковичу не було надано можливості виступити перед громадянами України та судом, а на розгляд аргументів захисту Верховний суд виділив лише півгодини.