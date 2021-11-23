Huawei запропонувала знижку на всі свої смартфони в США

На офіційній сторінці Huawei в Twitter опублікували повідомлення про знижку в 100 відсотків на всі смартфони компанії у США. Що це – маркетинговий хід до Чорної п'ятниці чи невдалий жарт, повідомляє 24 Канал.

Після публікації твіт викликав бурхливу дискусію серед користувачів мережі. Вони залишили величезну кількість коментарів під дописом і зробили понад дві тисячі ретвітів,

Що це було

Все почалося з твіта про знижку, опублікованого 22 листопада:

"Спеціально до Чорної п'ятниці! 100% знижка на всі телефони, які ми продаємо у США", - повідомив HuaweiUSA.

Фактично це означало, що отримати смартфон компанії можна повністю безплатно. Багато користувачів одразу ж зрозуміли, в чому суть публікації компанії, про що й написали у коментарях та своїх ретвітах. Проте так було не в кожному випадку. Тому Huawei були змушені згодом пояснити свій вчинок.

"Гаразд, люди. Це лише жарт. Ми не можемо продавати будь-що у США", - написав HuaweiUSA.

Публікація, звісно ж, виявилась жартом, оскільки після накладення санкцій ще за часів президентства Дональда Трампа, Huawei більше не може вести бізнес у США і з компаніями зі США.

Нагадаємо, кілька років тому китайського виробника електроніки Huawei звинуватили у промисловому шпигунстві, шахрайстві, співпраці з комуністичною владою Китаю і загрозі національній безпеці США.

У травні 2019 року Дональд Трамп підписав указ, який заборонив компаніям країни користуватися обладнанням Huawei.

Співпрацю з нею припинили Microsoft, ARM, Facebook, Google та багато інших.

Компанія була змушена тимчасово зупинити виробництво ноутбуків та смартфонів і шукати шляхи порятунку свого бізнесу в умовах недоступності низки комплектуючих та інших технологій, які раніше використовувались в її техніці.

Так, наприклад, був відділений в окрему компанію бренд Honor.

Сьогодні Huawei продовжує працювати. Вона, наприклад, перейшла на використання власної операційної системи для смартфонів.

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https://tech.24tv.ua/huawei-po...