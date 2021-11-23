Брюссель пригрозив санкціями всім, хто причетний до перевезення мігрантів

Євросоюз готовий запроваджувати санкції проти будь-яких фізичних осіб та організацій, які сприяють перевезенню мігрантів із близькосхідних країн до кордонів ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми готові вводити санкції проти всіх тих, хто бере участь у цьому перевезенні людей: авіакомпанії, аеропорти, турагенти, проти всіх" , - заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель., виступаючи з відеозв'язку з Душанбе.

ЄС раніше модифікував санкційний режим проти Білорусії, уможлививши введення обмежень у відповідь на міграційну кризу. При цьому про конкретні нові заходи Брюссель поки не оголошував.

Європейська сторона має намір домогтися прискорення повернення на батьківщину нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити в ЄС через територію Білорусії, заявив у вівторок заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

"У нас є ідея. Вона передбачає прискорення процесу повернення мігрантів додому" , - сказав він на брифінгу у Брюсселі.

За його словами, "багато нових літаків вилетять із Білорусії (щоб повернути мігрантів на батьківщину - ІФ)".