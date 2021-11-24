Renault представила дві водневі новинки

Французька компанія Renault представила дві нові комерційні моделі, створені в рамках проєкту HYVIA. Залежно від версії, вони здатні подолати виключно на електротязі від 250 до 300 км, повідомляє Обозреватель.

Минулого року компанії Renault та Plug Power Inc (PPI) створили спільне підприємство під назвою HYVIA – від hydrogen ("водень") та via ("дорога" латиною). Обидві компанії мають рівні частки у СП. При цьому Renault відповідає за створення та виробництво автомобілів, а PPI – за водневу складову та інфраструктуру. Варто зазначити, що в активі PPI вже понад сотня водневих заправних станцій, а також понад 40 тисяч систем паливних елементів, що використовуються споживачами у всьому світі.

Renault Master Van H2-TECH. Джерело: Renault

Завдання HYVIA – випуск легкого комерційного електротранспорту на водневих осередках, виробництво водневого палива, розвиток інфраструктури та сервісне обслуговування машин на водневих паливних елементах.

Після презентації минулого місяця Renault Master Van H2-TECH компанія HYVIA представляє два нові прототипи легких комерційних автомобілів на водні.

Renault Master Chassis Cab H2-TECH. Джерело: Renault

Перша новинка – Renault Master Chassis Cab H2-TECH. Це перша версія закритого фургона з об'ємом вантажного відділення 19 м3 та вантажністю до 1000 кг. Автомобіль оснащується системою паливних елементів потужністю 30 кВт, акумулятором на 33 кВтг та двома резервуарами по 1,5 кг водню, що знаходяться під тиском 700 бар. Фургон має запас ходу близько 250 км і призначений для створення спеціалізованих модифікацій під різні потреби комерційних користувачів.

Автомобіль оснащується системою паливних елементів потужністю 30 кВт, акумулятором на 33 кВтг та двома резервуарами по 1,5 кг водню, що знаходяться під тиском 700 бар. Джерело: Renault

Друга модель підприємства – міський мініавтобус Renault Master City Bus H2-TECH. Його місткість – до 15 пасажирів (9 пасажирів сидячи та 6 місць стоячи), включаючи людей на інвалідному візку. Новинка оснащується системою паливних елементів потужністю 30 кВт, акумулятором на 33 кВтг та резервуаром на 4,5 кг водню, що перебувають під тиском 350 бар. Автомобіль може долати відстань близько 300 км. Він підходить для комерційних компаній, а також як службовий і громадський транспорт.

Renault Master City Bus H2-TECH. Джерело: Renault

"HYVIA швидко розвивається. Не минуло й пів року з моменту утворення компанії, а ми вже представили три легкі комерційні автомобілі на водневій тязі – Van, Chassis Cab та City Bus – для різних варіантів застосування в комерційних автопарках та державних службах. Ми також розробили власну водневу заправну станцію, яка дозволяє отримувати паливо там, де воднева інфраструктура ще недостатньо розвинена. HYVIA пропонує конкретні рішення актуальних завдань у сфері декарбонізації та транспорту на екологічному водні" , – коментує Девід Холдербах, генеральний директор HYVIA.

Салон мініавтобуса Renault Master City Bus H2-TECH. Джерело: Renault

Воднева станція заправки HYVIA дозволяє заправитися приблизно за 5 хвилин. Автомобілі та всі їх компоненти будуть вироблятися на підприємствах у Франції. Зокрема, Renault Master випускається на заводі в Батії. Інтеграція електричних та водневих систем здійснюється компанією PVI, дочірнім підрозділом Renault Group із Грес-Арменвільє. Електродвигун випускається на заводі у Клеоні. А виробництво водневих паливних елементів та водневої заправної станції буде організовано на заводі у Флані.