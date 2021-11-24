Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 25 листопада 2021

У четвер, 25 листопада, 21-й день за місячним календарем. Місяць останньої чверті в знаку зодіаку Лев, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Левові – час енергійних починань, спілкування та розваг. У це період зростає схильність до авантюр і ризику, тому варто відкласти всі серйозні фінансові справи, підписання договорів і угоди з нерухомістю.

Сприятливий період для реалізації творчих задумів і відвідин театрів, музеїв, виставок.

25 листопада – день творчої та фізичної активності. Корисними будуть колективна робота, мандрівки, водні процедури, прогулянки на свіжому повітрі, спорт.

У фазу Спадаючого Півмісяця знижується життєздатність, швидше настає втома, втрачається енергія та меншає активність.

Це період емоційного і фізичного спаду, під час якого краще робити налагоджені справи, які не потребують особливих зусиль.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 25 листопада Овен (21.03-19.04)

Імовірно, подробиці особистих стосунків Овнов стануть надбанням оточуючих. Зірки обіцяють, що підступи пліткарів не зашкодять представникам знака, а навіть будуть корисними, адже розкриють справжню сутність декого.

Телець (20.04-20.05)

Тельців чекає загалом вдалий день, хоча впертість знака може призвести до серйозної помилки чи непорозуміння. Зірки радять уникати азартних ігор і ризикованих справ.

Близнюки (21.05-21.06)

У Близнюків налагодиться атмосфера в сім'ї. Крім того, емоційне піднесення допоможе знайти нових знайомих і продуктивно спілкуватися з колегами. У цей день важливо не втрачати самовладання.

Рак (22.06-22.07)

Раки можуть сподіватися, що день буде сприятливим для спілкування, нових знайомств, поїздок чи прийому гостей. Імовірно, буде несподівана звістка, яка змусить переглянути плани на найближчі дні.

Лев (23.07-22.08)

Леви матимуть успіх у протилежної статі і зможуть повною мірою виблискувати чарівністю. Також вони зможуть показати творчий потенціал і навіть налагодять нові зв'язки.

Діва (23.08-22.09)

Зірки обіцяють Дівам успіх у кар'єрі і багатообіцяючі робочі знайомства. А от удома представників знаку чекають клопоти й непорозуміння в стосунках з партнером.

Терези (23.09−22.10)

У Терезів буде досить напружений та неоднозначний день. Імовірно, почнеться любовний роман, натомість зайва недовірливість і впертість можуть призвести до розчарувань.

Скорпіон (23.10-21.11)

Зірки радять Скорпіонам дбати про здоров'я та очищення організму. Гарний день для початку подорожі, ділових зустрічей та планування.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільці відчують приплив творчої енергії та натхнення. Їхні робочі й особисті справи накладатимуться, хоча дадуть позитивні результати. Цього дня варто влаштувати романтичне побачення.

Козеріг (22.12-19.01)

Зірки обіцяють Козерогам несподіваний прибуток: виграш, спадок чи отримання страхової виплати. День також є вдалим для придбання нерухомості і просування по службі.

Водолій (20.01-18.02)

З сторонньою підтримкою Водолії зможуть вирішити чимало питань. Зірки радять організувати сімейний відпочинок, щоб краще порозумітися з партнером.

Риби (19.02-20.03)

Рибам варто бути ощадливими і не поступатися бажанню одразу купити. Не виключено, що будуть романтичні зустрічі, які додадуть позитивних емоцій. Також є всі шанси налагодити стосунки із близькими.