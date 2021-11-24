Вибрана кілька годин тому прем'єрка Швеції пішла у відставку

Після виходу фракції «зелених» із уряду Швеції прем'єр-міністр та член Соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон подала у відставку. Вона була обрана на свою посаду лише за кілька годин до цього, повідомляє Лента.Ру.

"Новообраний прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон подала у відставку лише через кілька годин після того, як була обрана прем'єр-міністром у ході парламентського голосування" , - йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ.

BREAKING: Sweden's first female prime minister, Magdalena Andersson, has resigned hours after taking up the post. Andersson's party suffered a budget defeat in parliament and its coalition partner left the two-party minority government. https://t.co/O1Yk7Ak08t — AP Europe (@AP_Europe) November 24, 2021

Це сталося через те, що шведський риксдаг не підтримав проект бюджету, запропонований урядом, а обрав голосуванням бюджет опозиції.

Раніше повідомлялося, що Магдалена Андерссон стала першою в історії Швеції жінкою-головою уряду. До цього вона обіймала посаду міністра фінансів. Андерссон протягом кількох днів не могла досягти угоди з лідером Лівої партії Нуші Дадгостар, проте до 23 листопада вона отримала підтримку необхідних 175 депутатів риксдагу.