Імунолог розповів, коли в Україні з'явиться COVID-вакцина для дітей

В Україні на початку 2022 року очікується реєстрація вакцини проти COVID-19 для дітей до 12 років. Препарат буде призначений саме для малолітніх пацієнтів, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій під час онлайн-інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

За словами Федора Лапія, вакцинація дітей до 12 років буде доступна в Україні лише тоді, коли в країні з'явиться необхідна вакцина. Він підкреслив, що це не та вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech, яка зараз використовується для вакцинації дітей від 12 років і для дорослих.

"Для дітей від 5 до 11 років включно використовується доза, яка втричі менша у порівнянні з вакциною Comirnaty. Зараз цю вакцину ми розводимо, додаємо розчинники і набираємо 0,3 мл. Якщо говорити про так звану дитячу дозу від 5 до 11 років, то це не означає, що ми можемо взяти 0,1 мл... Це означає, що має бути окрема вакцина" , — зазначив Лапій.

Експерт наголосив, що у цій вакцині вміст м-РНК утричі менший, ніж у звичайній вакцині Comirnaty від Pfizer-BioNTech.