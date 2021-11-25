25 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, День пересичення, повідомляє УНІАН.

У США, Пуерто-Ріко, Гуамі, Мікронезії - День Подяки, в США - День сімейної історії здоров'я, День евакуації в Нью-Йорку, День парфе, День нагадування про покупки, День "Їжте з одним", День гри з татом, День без подяки або День жалоби, в Індонезії - День вчителя, в Польщі - День залізничника, в Суринамі - День Незалежності, в Боснії і Герцеговині - День державності, в Естонії - Кадрін день, в Таїланді - День пам'яті короля Вачіравудха.

Пам'ятні дати 25 листопада, річниці та події

У 1120 році в протоці Ла-Манш біля берегів Нормандії зазнав аварії "Білий корабель", загинуло велике число англо-нормандських аристократів, включаючи спадкоємця англійського престолу Вільгельма Аделіна. Його смерть спричинила за собою феодальну анархію в Англії наприкінці 1130-х - 1140-х років.

У 1667 році загинули 80 тисяч людей при землетрусі в Шемасі (Азербайджан).

У 1867 році Альфред Нобель запатентував динаміт.

25 листопада 1870 року біля озера Абрау і річки Дюрсо було створено Виноробне господарство "Абрау-дюрсо".

У 1940 році в мультфільмі Уолтера Ланца вперше з'явився персонаж Вуді Вудпекер.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 25 листопада вшановує пам'ять Патріарха Іоанна Милостивого. В цей час закінчувалися весільні тижні. Наступні шлюби заключали вже після закінчення зими - на Масляну. Інші назви свята - "Іван милостивий", "Іван Сніговий".

Що сьогодні не можна робити

Якщо потрібно відправитися в далеку дорогу, то краще зробіть це на наступний день. Намагайтеся не сваритися - будьте доброзичливі і привітні.

Прикмети на 25 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

досі не похолодало - весна буде ранньою;

випав сніг - він пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.

Іменини 25 листопада

Іменини у Олександра, Арсакія, Афанасія, Ахії, Бориса, Володимира, Данила, Дмитра, Івана, Костянтина, Лева, Матвія, Миколи, Ніла, Степана, Єлизавети та Катерини.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева