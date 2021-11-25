У Ла-Манші потонули понад тридцять нелегалів

Біля Франції у водах протоки Па-де-Кале, яка є північно-східним продовженням протоки Ла-Манш, перекинувся човен з мігрантами, в результаті 31 людина загинула, повідомляє Корреспондент.

Згідно з матеріалами місцевого каналу, на човні знаходилося за різними даними від 33 до 50 мігрантів, які прямували до Великої Британії. Як зазначив телеканал, серед загиблих – п'ять жінок, одна з яких була вагітна, а також маленька дівчинка. Двоє мігрантів вижили, за їхнє життя зараз борються лікарі.

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен заявив, що французька поліція вже затримала чотирьох перевізників, які можуть бути відповідальними за трагедію. Президент Франції Еммануель Макрон після трагедії у Ла-Манші закликав посилити контроль на кордонах ЄС.

У свою чергу, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав уряд Франції звернути ще більшу увагу на боротьбу зі злочинними угрупованнями, які нелегально переправляють мігрантів до Сполученого Королівства.

За словами прем'єра, трагедія показала, наскільки небезпечним може бути морський маршрут із Франції до Великої Британії, а також те, що операція з боротьби з нелегальною міграцією через Ла-Манш, що здійснюється французькою владою, не дає необхідного ефекту.