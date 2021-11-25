В ОРДЛО блокували діяльність двох патрулів ОБСЄ

В ОРДЛО бойовики вирішили заблокувати рух двом патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, інцидент стався у районі Горлівки. Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ, повідомляє Дзеркало тижня.

24 листопада о 10:39 патруль СММ у складі двох автомобілів та п'яти осіб прибув із Донецька на блок-пост збройних формувань біля Горлівки (непідконтрольна уряду, 39 км на північний схід від Донецька), прямуючи до території підконтрольної уряду України. На блок-посту два явно озброєні члени незаконних збройних формувань відмовили СММ у проїзді, пославшись на «відсутність дозволу» на перехід СММ. О 14.54 патруль повернувся до Донецька.

Об 11:40 другий патруль СММ у складі двох автомобілів та п'яти осіб прибув з Краматорська (підконтрольний уряду України, 83 км на північ від Донецька) на блок-пост озброєних формувань і попрямував до непідконтрольних уряду районів таким же маршрутом переходу, як і перший патруль. На блок-посту один із членів збройних формувань відмовив членам Місії у проході, пославшись на «необхідність дозволу» свого начальника. О 12:22 патруль залишив блок-пост і повернувся до Краматорська.

В обох випадках СММ заздалегідь повідомляла збройні формування про переходи патрулів відповідно до оперативних процедур COVID-19.