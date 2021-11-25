Названо помилки, які можуть зруйнувати сім'ю та стосунки

Буває, що щасливі молодята згодом перетворюються на людей, які ненавидять один одного, а підводні камені сімейних стосунків призводять до розлучення, повідомляє УНІАН.

Сімейні стосунки – це щоденна праця двох людей, які однаково несуть відповідальність за те, як довго триватиме їхній шлюб, але є речі, які можуть вплинути на стосунки та зруйнувати їх.

Зокрема, це невміння розмовляти та домовлятися. Проблеми можна вирішити, якщо довірливо говорити про це. Замовчувати проблему, намагатися вирішити її самостійно часто призводить до ще більшого загострення ситуації, брехні та іншого негативу.

Егоїзм та неповага до партнера. До шлюбу кожен живе своїми інтересами, після шлюбу на одній території мають ужитися дві особи, іноді дуже різні, з абсолютно протилежними інтересами та смаками, з індивідуальними особливостями, темпераментом, розпорядком дня. Наприклад, один любить голосно слухати музику, інший не виносить шуму. Не варто злитися і підлаштовувати іншу людину під себе. Потрібно вміти домовлятися та знаходити компроміси.

Боротьба за корону. Часто подружжя намагається закріпитися на сімейному п'єдесталі, намагаючись показати, хто у сім'ї головний. Це серйозний привід для постійних сварок, образ та агресії. Сім'я – це не бійцівський ринг, де кожен має показати силу, і не дикі джунглі, де потрібно постійно захищати місце під сонцем. Сім'я – це місце, куди хочеться повернутися і зарядитися позитивною енергією, де партнерство на рівних – найкраща стратегія побудови сім'ї.

Постійні претензії та критика. Підтримка та віра в людину дають їй крила та сили жити, творити, йти вперед, розвиватися. А постійні зауваження, критика, образи знижують самооцінку, змушують страждати, викликають комплекси. Постійні з'ясування стосунків, сварки, претензії один до одного – прямий шлях до руйнування будь-яких найміцніших стосунків.

Ревнощі та обмеження свободи. Ревнощі в маленьких дозах зміцнюють відносини, надають їм легкого шарму. Але серйозні ревнощі просто неприпустимі, вони стають залежністю і хворобою, від яких страждають двоє. Постійні підозри, сцени ревнощів, перевірки соцмереж та телефону вимотують емоційно. Дуже важливо, щоб відносини будувалися на довірі та повазі один до одного. Ревнощі та підозри здатні дуже швидко зруйнувати кохання.