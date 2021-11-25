Компактний спорткар Alpine А110 став ще швидшим і потужнішим

Компактний спорткар Alpine А110с через чотири роки після запуску пережив рестайлінг. Двомісний автомобіль додав у потужності. Поставки новинки до європейських дилерів марки заплановані на весну наступного року, повідомляє РБК-Україна.

Дизайн Alpine A110 залишився без змін - зовнішність в ретростилі вийшла вдалою і поки що не потребує корекції. Зате гамма моторів переглянута - тепер три версії, які є в лінійці, сильніше відрізняються один від одного.

Базовий автомобіль оснащений 1,8-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який розвиває 252 к.с. цього достатньо, щоб розігнати купе з місця до 100 км/ год за 4,5 секунди. У версії GT продуктивність Alpine 110 зростає до 300 к.с. Час розгону з місця до першої "сотні" знижується до 4,2 секунди. В обох випадках максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

А топ-версія A110 S при тій же потужності 300 к.с. (до рестайлінгу було 292 "сили") має жорстку спортивну підвіску і більш потужні гальма. Розгін до "сотні" ідентичний версії GT (4,2 секунди), зате максимальна швидкість збільшена до 260 км/год.

Для "ески" також запропоновано опціональний аеродинамічний обвіс. Він складається з карбонового заднього спойлера, карбонового переднього дифузора, накладок на корпуси зовнішніх дзеркал. Автовиробник заявляє, що новий аерокіт збільшує притискну силу на 60 кг спереду і на 81 кг на задній осі.

З оновленням версія A110 S також отримала більш жорсткі пружини, переналаштовані амортизатори та нові стабілізатори поперечної стійкості, які стали вдвічі жорсткішими, ніж раніше. З заводу стильне купе "взули" в спортивні шини Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect.

Головна зміна в салоні - це підтримка мультимедіа з 7-дюймовим сенсорним екраном протоколів Apple CarPlay та Android Auto.