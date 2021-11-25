Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

Актуальні спідниці для холодного сезону 2021-2022 повинні бути не тільки красивими, а ще й комфортними і теплими, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Традиційно, в осінньо-зимовий період ми обираємо спідниці компактного крою, для зручності стилізації їх з верхнім одягом. Тому в ходу будуть 2-3 силуети - прямий і трапецієвидний, розповіла в своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.

Фактури / текстури / тканини:

Костюмні тканини

Твід

Джинса

Вельвет

Шкіра / екошкіра і замша

Трикотаж

Спідниці зі шкіри / екошкіри сміливо можна вважати базою, так само як і плісе.

Трикотажні спідниці стали прямими й трапецієвидними. В ідеалі брати костюмом - светр + спідниця, кардиган + спідниця.

Яку спідницю обрати на зиму 2021-2022

Шкіряні спідниці

Трикотажні спідниці

Спідниці в складку

Джинсові спідниці

Прямі спідниці

Міні-спідниці

Спідниця-трапеція

Спідниця-плісе