Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

Актуальні спідниці для холодного сезону 2021-2022 повинні бути не тільки красивими, а ще й комфортними і теплими, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Традиційно, в осінньо-зимовий період ми обираємо спідниці компактного крою, для зручності стилізації їх з верхнім одягом. Тому в ходу будуть 2-3 силуети - прямий і трапецієвидний, розповіла в своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.

Фактури / текстури / тканини:

  • Костюмні тканини
  • Твід
  • Джинса
  • Вельвет
  • Шкіра / екошкіра і замша
  • Трикотаж
  • Спідниці зі шкіри / екошкіри сміливо можна вважати базою, так само як і плісе.

Трикотажні спідниці стали прямими й трапецієвидними. В ідеалі брати костюмом - светр + спідниця, кардиган + спідниця.

Яку спідницю обрати на зиму 2021-2022

  • Шкіряні спідниці

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму
  • Трикотажні спідниці

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

  • Спідниці в складку

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму
  • Джинсові спідниці

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму
  • Прямі спідниці

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму
  • Міні-спідниці

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

  • Спідниця-трапеція

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

  • Спідниця-плісе
Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму
Яку спідницю купити на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

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