Митниця присікла ввіз класичних автомобілів до України

Ввезення в Україну автомобілів які мають історичну цінність фактично заборонено. Ентузіасти та колекціонери шукають шпаринки у законах та намагаються придбати та розмитнити екзотичні авто, повідомляє 24 Канал.

Співробітниками Координаційно-моніторингової митниці здійснено перевірку законності митних оформлень транспортних засобів іноземного виробництва, виготовлених в 70-80 роках ХХ століття.

Згідно конструктивних і технічних характеристик, зазначені транспортні засоби не відповідають екологічних вимогам, як того вимагає чинне українське законодавство при імпорті в Україну вживаних автомобілів.

Під час аналізу імпортних операцій встановлені високі ризики недостовірного декларування транспортних засобів, зокрема, невідповідності екологічним нормам “Євро-2”.

Проведеною перевіркою встановлено, що під час митного оформлення транспортних засобів, зокрема марок Datsun, Nissan, Mazda та Тoyota. Декларантами подавалися довідки та сертифікати щодо відповідності екологічним нормам.

На відповідні запити митниці щодо автентичності документів органи сертифікації повідомили, що на вказані автомобілі сертифікати відповідності не видавалися та вони є ймовірно підробленими.

Використання підроблених офіційних документів призвело до незаконного випуску автомобілів у вільний обіг, що може створювати “загрозу екологічній безпеці”.

За виявленими фактами підроблення документів до Головних управлінь Національної поліції України в регіонах митницею направлено відповідні повідомлення про протиправні діяння за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 Кримінального кодексу України.