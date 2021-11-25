Єрмак відреагував на розслідування про гучне святкування ювілею

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заперечує чотириденне святкування свого 50-річчя у державній резиденції у Карпатах, повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи розслідування "Української правди".

"Як я вже говорив, не люблю свій день народження, і гучно святкував цей день лише одного разу в житті. Це було моє 35-річчя. Ювілей цього року я ніяк особливо не відзначав, лише у понеділок [22 листопада] заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок [23 листопада] виділив одну годину, щоби прийняти поздоровлення від колег в Офісі президента. Дивно, що журналісти не поцікавилися реальною ситуацією і взагалі не поспілкувалися зі мною" , — підкреслив Єрмак.

Він стверджує, що чотириденного святкування не було, гостей на гелікоптерах Державної служби з надзвичайних ситуацій не привозили.

Він не уточнив, де провів свій день народження 21 листопада.