Маленький передпокій: 5 стильних прийомів для створення гостинної атмосфери

Скляна перегородка, вбудована шафа та дерев'яні рейки з гачками для одягу зроблять будь-яку передпокій більш стильною, зручною та гостинною. Однак для маленьких передпокоїв ці прийоми можуть стати потребою, повідомляє Профиль.

Навіть крихітному простір при вході у квартиру здатний здивувати тих, хто приходить у гості. Достатньо застосувати кілька лайфхаків, які візуально розширять передпокій і зроблять його сучаснішим.

Скляна перегородка

У крихітній передпокої іноді немає сенсу зводити стіну, проте окреслити її межі можна за допомогою перегородки. Скляна перегородка не лише красиво відокремить вхідний простір від вітальні. Вона також робить передпокій світлішим і візуально більшим.

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Шафа врівень зі стіною

Вбудована шафа дозволяє залучити навіть найменший простір. Можна зробити так, щоб система зберігання практично злилася зі стіною - передпокій виглядатиме мінімалістично і сучасно.

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Вхідні двері у колір стін

У невеликому передпокої вхідні двері здатні створювати візуальний шум і перетягувати увагу на себе. Якщо її пофарбувати у колір стінок, цього можна уникнути. У такий же відтінок пропонується пофарбувати відкоси дверей, поріжок і домофон. Це візуально розширить простір.

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Акцент з дерев'яних рейок з гачками

Дерев'яні рейки є гарним декором передпокою. А якщо розмістити на них кілька гачків, вони можуть замінити шафу для верхнього одягу. Цей затишний та функціональний прийом значно звільнить місце на вході до квартири.

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Дзеркало на вхідних дверях

Стильний та зручний лайфхак для маленьких передпокоїв, де кожен квадратний метр на рахунку. Якщо хочеться повісити дзеркало на повний зріст, а вільної стіни немає, прикріпити його краще прямо на вхідні двері. Це також візуально збільшить простір і зробить його світлішим.

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