Маленький передпокій: 5 стильних прийомів для створення гостинної атмосфери

Скляна перегородка, вбудована шафа та дерев'яні рейки з гачками для одягу зроблять будь-яку передпокій більш стильною, зручною та гостинною. Однак для маленьких передпокоїв ці прийоми можуть стати потребою, повідомляє Профиль.

Навіть крихітному простір при вході у квартиру здатний здивувати тих, хто приходить у гості. Достатньо застосувати кілька лайфхаків, які візуально розширять передпокій і зроблять його сучаснішим.

Скляна перегородка

У крихітній передпокої іноді немає сенсу зводити стіну, проте окреслити її межі можна за допомогою перегородки. Скляна перегородка не лише красиво відокремить вхідний простір від вітальні. Вона також робить передпокій світлішим і візуально більшим.

Шафа врівень зі стіною

Вбудована шафа дозволяє залучити навіть найменший простір. Можна зробити так, щоб система зберігання практично злилася зі стіною - передпокій виглядатиме мінімалістично і сучасно.

Вхідні двері у колір стін

У невеликому передпокої вхідні двері здатні створювати візуальний шум і перетягувати увагу на себе. Якщо її пофарбувати у колір стінок, цього можна уникнути. У такий же відтінок пропонується пофарбувати відкоси дверей, поріжок і домофон. Це візуально розширить простір.

Акцент з дерев'яних рейок з гачками

Дерев'яні рейки є гарним декором передпокою. А якщо розмістити на них кілька гачків, вони можуть замінити шафу для верхнього одягу. Цей затишний та функціональний прийом значно звільнить місце на вході до квартири.

Дзеркало на вхідних дверях

Стильний та зручний лайфхак для маленьких передпокоїв, де кожен квадратний метр на рахунку. Якщо хочеться повісити дзеркало на повний зріст, а вільної стіни немає, прикріпити його краще прямо на вхідні двері. Це також візуально збільшить простір і зробить його світлішим.