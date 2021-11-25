Кулеба розповів, про що говоритиме на міністерській зустрічі НАТО у Ризі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що головна тема, яку він підніматиме на зустрічі голов МЗС країн НАТО в Ризі – триваюче нарощування Росією сил на кордоні. ﻿Про це, посилаючись на його брифінг 25 листопада, повідомляє Європейська правда.

"Ключовою темою мого візиту буде чергове загострення у зв’язку з нарощуванням Росією своїх сил на кордоні з Україною, небезпека можливого вторгнення Росії в Україну та кроки, які ми разом з євроатлантичними партнерами робимо, аби не допустити такого сценарію" , - розповів Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що розповість також про прогрес України у реформах, необхідних для руху до членства у НАТО.

Дмитро Кулеба додав, що запрошення України на міністерську зустріч у Ризі - "дуже хороший знак", оскільки це є сигналом підтримки на тлі агресивних дій Росії, можливістю обговорити безпекову ситуацію, а також узгодити очікування перед Мадридським самітом НАТО 2022 року.

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО проходитиме 30 листопада - 1 грудня у Ризі у форматі "30+2" - за участю також України та Грузії.