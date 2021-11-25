Президента Чехії Земана виписали з госпіталю

77-річного президента Чехії Мілоша Земана виписали з лікарні, куди його ушпиталили більш ніж місяць тому. У четвер, 25 листопада, він залишив Центральний війьсковий госпіталь у Празі, повідомляє Новое время.

Земану рекомендували залишитися в закладі, але сказали, що поважають його рішення, зважаючи на «значне покращення стану здоров’я». Прессекретарка чеського президента заявила, що його сім'ї неодноразово розповідали про можливі ризики ускладнень.

«Центральний військовий госпіталь повністю поважає його [Земана] рішення щодо пріоритетності виконання своїх інституційних обов’язків за межами медичних закладів та рішення припинити госпіталізацію у ЦВГ» , — додала речниця чеського президента.

Відповідальність за догляд за станом здоров’я Земана на себе взяла група Senior Home. У разі необхідності йому нададуть допомогу вдома, забезпечать необхідними документами та планом реабілітації.

Today.

The President of the Czech Republic Miloš Zeman left hospital ÚVN Praha after 46 days. Doctors recommended continuing treatment at this specialist facility.

His transport took place on a lounger hidden behaind garbage. pic.twitter.com/0LRQ6shKrF — PůlkaKoně ✌️ (@PulkaKone) November 25, 2021

10 жовтня президента Чехії Мілоша Земана доправили до лікарні невдовзі після розмови з прем'єр-міністром країни Андрієм Бабішем, партія якого напередодні програла парламентські вибори. 77-річний Земан потрапив до відділення інтенсивної терапії.

18 жовтня голова верхньої палати парламенту Чехії Мілош Вістрчіл заявив, що президент Мілош Земан за станом здоров’я не здатний виконувати обов’язки президента. Наступного дня комітет Сенату з конституції та парламентських процедур погодився з необхідністю позбавити повноважень президента Земана.