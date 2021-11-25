Мешканка Карибів виграла у лотерею політ у космос

Переможниця мріє взяти із собою у політ доньку. Дівчина займається вивченням астрофізики, повідомляє Корреспондент.

Мешканка острівної держави Антигуа та Барбуда у Карибському морі стала володаркою двох квитків на суборбітальний політ. Вона полетить на борт космоплана Virgin Galactic. Про це пише The Verge.

Жінка стане першою у світі людиною з Карибського басейну, яка відвідає космос. Вона завжди мріяла побувати у космосі. Вона додала, що сподівається взяти у політ свою дочку, яка займається вивченням астрофізики.

Коли саме відбудеться політ - поки що невідомо.

Лотерея проводилася з метою збирання 1,7 мільйона доларів, які планують спрямувати на програму підготовки космонавтів для інклюзивного майбутнього в освоєнні космосу.