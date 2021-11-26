Пенсійний калькулятор. Як дізнатися розмір виплат: інструкція

Пенсійний фонд України розробив електронний сервіс, який дозволяє розрахувати розмір майбутньої пенсії. Cтраховий стаж та заробітна плата обчислюються на основі даних, що містяться в реєстрах, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За допомогою калькулятора є можливість самостійно внести інформацію про страховий стаж, набутий до 1 січня 2004 року (періоди трудової діяльності та інші періоди, які враховуються при призначенні пенсії).

Сервіс за результатами обчислення стажу (в т.ч. з урахуванням додатково внесеної інформації) визначає право на призначення пенсії та дату, в яку виникне таке право.

Розмір пенсії визначається у поточних цінах виходячи з припущення, що розмір заробітної плати буде таким, як на час розрахунку "Пенсійним калькулятором".

За результатами обчислення надається розрахунок пенсії та складові такого розрахунку (помісячний розрахунок коефіцієнтів заробітної плати, страховий стаж, розмір пенсії за формулою, доплата за понаднормовий стаж тощо).

Результати розрахунку розміру пенсії зберігаються в особистому кабінеті та доступні для перегляду в будь-який час.

Скористатись "Пенсійним калькулятором" можна увійшовши до особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2021 року становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 гривень або на 3,6%. При цьому кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 22 998 осіб до 10 945 145.