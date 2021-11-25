У РФ заявили про наступ ЗСУ на Донбасі: МЗС усе спростували

У МЗС РФ заявили, що Збройні сили України ведуть наступальні дії на Донбасі. Цей факт підтверджується звітами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це, посилаючись на заяву офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, пише Юрий Когалов, Российская газета.

"Звіти СММ свідчать про наступальні дії Збройних сил України в районі населених пунктів Гранітне, Старомар'ївка", – повідомила Захарова.

Згідно з цими документами, ЗСУ просунуло фортифікаційні зміцнення не менше ніж на один кілометр у цьому районі. Крім того, надходить інформація щодо застосування заборонених Мінськими угодами озброєнь.

Як звернула увагу дипломат, це відбувається на тлі гучних заяв із Києва. Українська влада, за її словами, "виступає за силове вирішення" кризи.

"Нагнітається обстановка у зоні конфлікту", – зазначила Захарова.

МЗС України у відповідь спростувало ці заяви РФ, пише інформагентство "Інтерфакс-Україна" .

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що інформація про наявність у звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ тверджень про наступальні дії Збройних сил України не відповідають дійсності.

"Російська Федерація взялася з новим прагненням дискредитувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Заяви про нібито наявність у її звітах тверджень про наступальні дії Збройних сил України не відповідають дійсності", – сказав речник.

На його думку, такі інсинуації мають одну мету – надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними ситуації з безпекою на Донбасі та вздовж українського кордону.

"Про що говорять звіти СММ ОБСЄ - так це про системні обмеження свободи пересування на тимчасово окупованих територіях, блокування засобів зв'язку та спостереження, загрози особистої безпеки міжнародних спостерігачів з боку збройних формувань РФ. Ситуація набула таких безпрецедентів, що змусила главу СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно звернутися із закликом розблокувати роботу місії у непідконтрольних українському уряду районах. Росія цей заклик, як і інші подібні заклики міжнародної спільноти, проігнорувала", – розповів Ніколенко.

Він наголосив, що підвищення інтенсивності російської дезінформації, загрози російських чиновників на адресу України вказують на те, що у Москві продовжують керуватися логікою конфлікту.