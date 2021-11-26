Гороскоп на 26 листопада: що чекає всі знаки Зодіаку

Астрологи склали гороскоп на 26 листопада 2021 року для всіх знаків Зодіаку, повідомляє УНІАН.

Овен

Овен буде всіляко привертати до себе увагу оточуючих.

Телець

Ваша зайва ініціативність може дратувати ваших близьких.

Близнюки

У вас може з'явитися нав'язлива ідея, від якої складно буде позбутися.

Рак

Ви можете зробити щось заборонене, але дуже приємне для вас.

Лев

Якщо хочете покомандувати іншими, то робіть це більш мудро і ненав'язливо.

Діва

Вам доведеться перемогти свою лінь і максимально включитися в роботу.

Терези

Ви будете поглинати інформацію як губка.

Скорпіон

У вас можуть виникнути труднощі з дисципліною.

Стрілець

Ваші плани будуть змінюватися щогодини.

Козоріг

А ось Козерогам доведеться воювати за місце під сонцем.

Водолій

Вас може зацікавити якась незвичайна справа, в яку ви підете з головою.

Риби

Не відволікайтеся на дурницю, коли є робота важливіша.