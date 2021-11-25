Валютний ринок четверга: підсумки дня
У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зростати. Національному банку знову довелося виходити із інтервенціями.
Незважаючи на те, що сьогодні через вихідний у США торгівлю проводили за схемою ТОМ (з розрахунками завтрашнім днем) і в першій половині дня спостерігалася спокійна збалансована торгівля в діапазоні 26,98-27,03 гривень, все змінилося після обідньої перерви. На ринок із великими покупками почали виходити банки з іноземним капіталом. Покупців було у 4-5 разів більше, ніж продавців. Рятувати ситуацію знов довелося Національному банку. Він продав спочатку 50 млн. доларів за ціною 27,04 гривень, а потім – майже 100 млн. доларів – за ціною 27,05 гривень. І лише так утримав безготівкову гривню від обвалу.
Закрили торги четверга на 7,5 копійок на купівлі та на 7 копійок на продажу вище, ніж у середу.
Хід торгів
Стартові котирування – 26,92/27,02 (купівля/продаж).
Сьогодні торги відкрилися досить широко: спред на відкритті становив 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,02 гривень пройшла о 9:36. О 10 ранку на ринку з'явився Національний банк із запобіжним продажем за ціною 27,04. Спочатку активність покупців залишала бажати кращого, і продавці навіть були змушені до 11-ї години знизити цінник до 27,00 гривень. Національний банк залишався на ринку, і навіть виникло припущення, що його допомога сьогодні не знадобиться. Однак під час обідньої перерви ситуація швидко змінилася. На ринок один за одним почали виходити великі покупці. Вони швидко викупили у Національного банку 50 млн. доларів за ціною 27,04 гривень. Нацбанк виставив на продаж ще 100 млн. доларів за ціною 27,05 – і до кінця торгів продав практично всю суму. Остання угода пройшла за його участю.
Котирування закриття торгів – 27,055/27,07 (купівля/продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 34 млн. доларів порівняно з середовищем і склав 248,7 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,0003 гривень.
- Офіційний курс долара на 26 листопада встановлено на позначці 27,0256 гривень за долар, зростання на 9,83 копійки.
- Офіційний курс євро на 26 листопада встановлено на позначці 30,3376 гривень за євро, зростання на 16,42 копійки.
Готівковий долар в оптових обмінниках Києва сьогодні подорожчав ще на 5 копійок: зранку його продавали по 27,05-27,07 гривень, а надвечір – вже по 27,10-27,12 гривень. У великих містах України ціна продажу готівкового американця піднялася до 27,15 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1215 долара. Сьогодні євро коригується до долара після того, як учора встановив новий річний мінімум на позначці 1,1184 долара. Готівковий євро в Києві також трохи зріс за доларом: вранці його продавали по 30,30-30,35 гривень, а надвечір цінник підняли до 30,39-30,45 гривень.
Графік Російського рубля вже котрий день нагадує «американські гірки»: до обіду рубль зміцнюється, а після обіду – падає. Ось і сьогодні він спочатку виріс до 74,50 рублів за долар, а надвечір повернувся до позначки 74,80 рублів. В Україні рубль сьогодні подорожчав: у столиці до обіду його продавали по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів, а після обіду – на кілька копійок дорожче.
Усі спроби російського рубля відновитися до американського долара не дають успіху. Ось і сьогодні він спочатку виріс до 74,10, а надвечір знову впав до 75 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці другий день поспіль продавали по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів.