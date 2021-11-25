Валютний ринок четверга: підсумки дня

У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зростати. Національному банку знову довелося виходити із інтервенціями.

Незважаючи на те, що сьогодні через вихідний у США торгівлю проводили за схемою ТОМ (з розрахунками завтрашнім днем) і в першій половині дня спостерігалася спокійна збалансована торгівля в діапазоні 26,98-27,03 гривень, все змінилося після обідньої перерви. На ринок із великими покупками почали виходити банки з іноземним капіталом. Покупців було у 4-5 разів більше, ніж продавців. Рятувати ситуацію знов довелося Національному банку. Він продав спочатку 50 млн. доларів за ціною 27,04 гривень, а потім – майже 100 млн. доларів – за ціною 27,05 гривень. І лише так утримав безготівкову гривню від обвалу.

Закрили торги четверга на 7,5 копійок на купівлі та на 7 копійок на продажу вище, ніж у середу.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,92/27,02 (купівля/продаж).

Сьогодні торги відкрилися досить широко: спред на відкритті становив 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,02 гривень пройшла о 9:36. О 10 ранку на ринку з'явився Національний банк із запобіжним продажем за ціною 27,04. Спочатку активність покупців залишала бажати кращого, і продавці навіть були змушені до 11-ї години знизити цінник до 27,00 гривень. Національний банк залишався на ринку, і навіть виникло припущення, що його допомога сьогодні не знадобиться. Однак під час обідньої перерви ситуація швидко змінилася. На ринок один за одним почали виходити великі покупці. Вони швидко викупили у Національного банку 50 млн. доларів за ціною 27,04 гривень. Нацбанк виставив на продаж ще 100 млн. доларів за ціною 27,05 – і до кінця торгів продав практично всю суму. Остання угода пройшла за його участю.

Котирування закриття торгів – 27,055/27,07 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 34 млн. доларів порівняно з середовищем і склав 248,7 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,0003 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,0003 гривень. Офіційний курс долара на 26 листопада встановлено на позначці 27,0256 гривень за долар, зростання на 9,83 копійки.

встановлено на позначці 27,0256 гривень за долар, зростання на 9,83 копійки. Офіційний курс євро на 26 листопада встановлено на позначці 30,3376 гривень за євро, зростання на 16,42 копійки.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва сьогодні подорожчав ще на 5 копійок: зранку його продавали по 27,05-27,07 гривень, а надвечір – вже по 27,10-27,12 гривень. У великих містах України ціна продажу готівкового американця піднялася до 27,15 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1215 долара. Сьогодні євро коригується до долара після того, як учора встановив новий річний мінімум на позначці 1,1184 долара. Готівковий євро в Києві також трохи зріс за доларом: вранці його продавали по 30,30-30,35 гривень, а надвечір цінник підняли до 30,39-30,45 гривень.

Графік Російського рубля вже котрий день нагадує «американські гірки»: до обіду рубль зміцнюється, а після обіду – падає. Ось і сьогодні він спочатку виріс до 74,50 рублів за долар, а надвечір повернувся до позначки 74,80 рублів. В Україні рубль сьогодні подорожчав: у столиці до обіду його продавали по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів, а після обіду – на кілька копійок дорожче.

Усі спроби російського рубля відновитися до американського долара не дають успіху. Ось і сьогодні він спочатку виріс до 74,10, а надвечір знову впав до 75 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці другий день поспіль продавали по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів.