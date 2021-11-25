До +9°С уночі на півдні та дощі на заході: погода 26 листопада

До кінця тижня температура повітря в Україні продовжить поступово підвищуватися. У кількох областях вона, за прогнозом, зможе досягти 11°С удень і 9°С уночі. Також подекуди проллються незначні дощі.

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У п'ятницю, 26 листопада, у Полтавській, а також у всіх північних та східних областях очікується температура 3-5°С удень і від -7°С на сході до -1°С на півночі вночі. У решті ж центральних, а також у Запорізькій та більшості західних областей буде трохи тепліше – близько 4-8°С удень і від -4°С до 4°С уночі. У решті південних, а також у Закарпатській областях та в Криму буде найтепліше – там обіцяють 7-11°С удень і від -2°С на півострові до 9°С на півдні вночі.

З опадів 26 листопада очікуються дощі в кількох областях на заході, а саме в Закарпатській, Львівській та Волинській. Також у більшості регіонів країни очікується сильний вітер. У всіх західних та північних областях, а також у Криму вітер буде близько 11-22 км/год у середньому, на заході та півострові місцями можливі шквали до 29 км/год. У центрі та на півдні буде ще сильніше – 14-25 км/год у середньому, на Одещині місцями до 32 км/год. І найменш вітряно буде на сході країни – близько 7-18 км/год у середньому.

У столиці України, Києві, 26 листопада очікується температура повітря від 1°С до 7°С протягом дня, сильний вітер 18-25 км/год та похмура погода з проясненнями.