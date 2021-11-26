Найцікавіші автомобілі тюнінг-шоу SEMA 2021

Найцікавіші автомобілі тюнінг-шоу SEMA 2021
Фото: Motortrend

Виставка SEMA, яка щорічно проходить у Лас-Вегасі, вважається найбільшим заходом у сфері тюнінгу та кастомайзингу. Виділятись у такому місці досить складно, але з року в рік комусь це таки вдається, повідомляє 24 Канал.

Спорткари, пікапи, мотоцикли, вантажівки, трактори – усе, що має колеса й двигун, можна “прокачати”. А всі кращі проєкти року можна побачити на SEMA. У галереї нижче зібрано найцікавіші проєкти цього року.

Старий Chevrolet C10 у майстерні програми Twin Turbos каналу Discovery перетворився на тривісний гоночний спорткар C10 Slayer з 1000-сильним V8 під капотом, та компресором Whipple 10-71, який стирчить з нього.

35036__2eacb5f7-2739-4e55-9745-2aba9f6635a4.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__6d97353c-5297-4fe4-af04-8bec66828b09.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__91349fc0-5d76-43bc-84b0-1daffeead8be.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__2299a64c-6dcb-4797-b355-709664301

Jumpacan – єдиний і неповторний Lamborghini Huracán для бездоріжжя, створений ютубером з каналу B is for Build.

35036__4df14702-3997-479c-bcc2-d3f4d3790569.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__27a5f37d-6251-4b5a-84cf-d6eee11d139d.jpeg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__902429ea-0719-43d8-b4cf-e09371bd2675.jpeg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

Дріфтовий Rolls-Royce Silver Shadow Кена Блока, з компресорним V8 6.2 Chrysler Hellcat.

35036__112fc37a-452a-475c-8c8b-fe80cef07

Sinner від майстерні Wagner Tuning USA був народжений у 1930 році як Ford Model A. Тепер у нього гусениці, замість задніх коліс та дизельний Cummins 5.9 з системою упорскування закису азоту.

35036__c3af6c65-b746-4eb9-85aa-ad6c9f5c0

Chain smoker – Fargo FL1 1947 року випуску, кузов якого виготовлений зі зварених ланцюгів.

35036__f0d4e907-da9a-4511-9b30-0a8d20ac6

Тракторцю Ford 8N 1948 року випуску замінили бензиновий двигун 2.0 потужністю близько 30 кінських сил, на восьмициліндровий дизель Ford Powerstroke 7.3 з двома турбінами та системою упорскування закису азоту, що забезпечує близько восьми сотень сил потужності.

35036__259e71a2-1fcc-4c6f-9e0e-e71b93cfc

Це International Harvester 1937 року, колись служив для перевезення молока і був білого кольору, але з тих часів йому залишилась лиш прізвисько Milkman.

35036__1bea040c-16c4-4320-8dd0-4a56a62bce22.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__a6dce4b8-0fc7-4e95-ab37-2e4c7182b97a.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__cc2dec37-38c0-4c5a-bb1f-949cec88c87f.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

Warthog з гри Halo, збудований приятелями Кена Блока з “банди” Hoonigan.

35036__908af899-d8cd-49c6-9982-7e2a0ad1e

Jeep Gladiator на гусеницях Helltraxx та кузовом з металу від залізничного мосту.

35036__d6e22201-e3ec-4f9e-9873-c51973e1415a.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__98bca48a-fc21-47fa-8662-0fa77e6b1481.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__5a9ea854-d5f7-460c-9179-79e390e39476.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

Мобільна піцерія на базі Ford COE 1947 року.

35036__f2383af3-5284-49a1-a52a-0c73ec84d

Без коментарів:

35036__3d291551-6b43-4b75-8e5d-08f6103b8d08.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__4867e6a6-941d-412b-b9ed-433f339a0

35036__378ee469-3292-4f79-a67e-92ccdf5afb90.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.
35036__235fd3b5-2d15-4414-9418-98f88fe6e680.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__802a19d6-6d22-44fc-9671-0ea8f6c82a79.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__adbb7caf-5370-45e5-92ed-9e378db26603.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__898afba6-46c8-4724-9fc0-897b59a19c56.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__0c7c7a4e-3db7-4e6b-bbb7-7b8908859211.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__402816b6-2aef-4a44-a069-649ba49aff83.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__066b8b35-38a4-43c7-9710-8ebabc90ae5e.jpeg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__20ea38be-7997-46ea-b230-a35e1271c765.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__41b4663f-6718-4f03-b053-5bd6ec9e99d8.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__bfe5fc6a-896f-48e9-aa4c-527090020996.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__c8edc68d-19f1-467d-895d-2a8702cb3d6e.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__4434c052-8bc5-424e-9adf-4ffd10b759fa.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__7ccecfe9-065f-4db2-8f5f-e1e1ecf9d8b7.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__e6058056-ff30-4b8b-bedf-e609cf026c56.jpeg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__df75d647-3b8d-45c8-a2ff-88f073d2908c.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__253e07f2-06e6-4844-be48-a0813b407014.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__24671376-6928-4c4c-bdcb-dc582b4a1735.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__72bcb278-8e09-4682-b243-c88cab0b78e3.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__b07a3120-2278-4811-b10b-6509fcff2e5d.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__bc841e77-27bf-4f03-ba56-a5fdc4ae42b0.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__28d4fb03-1cb4-4f58-9c75-1089949dd606.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

35036__f0d7db4b-66b9-4bde-a02c-097421a63335.jpg
Пікап Ford F1 1949 року з підвіскою від Toyota Supra та мотором 2JZ-GTE від того ж донора, посиленим величезною турбіною GT45.

Новини

analytics