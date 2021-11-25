Силовики провели низку рейдів, щодо незаконного обігу зброї

Правоохоронці провели низку обшуків на території України в осіб, причетних до незаконного обігу зброї, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними департаменту кримінального розшуку, правоохоронці під час обшуків виявили та вилучили вогнепальну зброю з ознаками переробки, гранати, понад 1000 одиниць набоїв, основні частини зброї та обладнання для її виготовлення, а також обладнання для виготовлення патронів до нарізної зброї.

Зазначається, що надалі вилучена зброя та боєприпаси планують направити на проведення відповідних експертиз.

Нині здійснюється додаткова перевірка осіб, у причетності до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, продовжуються необхідні слідчі дії.