У чому користь перловки та як її смачно приготувати

У багатьох людей виникають не дуже приємні асоціації з перловою крупою ще з дитячого садочка чи школи. Але прийшов час це виправити. Адже ви навіть не здогадуєтесь, як смачно можна приготувати цю кашу, повідомляє Обозреватель.

Нутриціологиня Поточевська Єлизавета розповіла про користь перлової крупи та як її цікаво приготувати. Опубліковано в Instagram. За словами експертки, перлова крупа вважається однією з найкорисніших, адже в ній міститься велика кількість поживних речовин.

Перлова крупа

Зокрема:

Залізо, кальцій, магній та селен.

Важливі амінокислоти, які можна отримати лише зі спеціальних харчових добавок.

Вітаміни, які виконують антибактеріальну дію – знімають запалення.

Також перлову крупу можна їсти як смачну самостійну страву або гарнір.

Як урізноманітнити перловку

1. Додати вершкове масло, натертий твердий сир, сухий часник, сіль та перець.

2. Додати крем-чіз, італійські трави, помідори чері та сіль.

3. Додати оливкову олію, горгонзолу, руколу та сіль.

Не менш смачною виходить перлова крупа, якщо приготувати з неї різотто на основі:

Різотто з перловки

Риби та шпинату.

Груші та блакитного сиру.

Бекону та козячого сиру.

Баранини та кінзи.

Як додає нутриціологиня, крупу найкраще поєднувати з куркою та грибами, беконом, мідіями, фаршем та рапанами.