У Британії виявлено рідкісну давньоримську мозаїку

У Великій Британії на території Ратленд була знайдена ​​рідкісна римська мозаїка, що зображує сцену з "Іліади" Гомера. Унікальну знахідку зробили на території однієї із ферм регіону де колись була розташована древньоримська вілла, повідомляє Обозреватель.

Як розповів The Guardian, знахідці передувала випадковість. Власник ферми, змушений під час карантину бавити час удома гуляв сімейними полями. Під час однієї з прогулянок він знайшов стародавню посудину, а поглянувши на свою земельну ділянку з висоти супутника побачив контури якоїсь архітектурної будівлі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки)..

"Це була сімейна прогулянка по полях під час карантину минулого року, яка призвела до "о, нічого собі!": виявлення римської віли, що містить рідкісну мозаїку, яка тепер вважається однією з найчудовіших і найзначніших знахідок у Британії" , – поділився Джим Ірвін, син землевласника Брайана Нейлора, на території землеволодіння якого було зроблено знахідку.

Після того, як Джим Ірвін зрозумів, що під землею є щось варте уваги, він зв'язався з археологами з університету Лестера.

У ході розкопок фахівці знайшли унікальну мозаїку, присвячену "Іліаді" Гомера.

Сама мозаїка знаходилася в середині складного житлового комплексу, що включав безліч будівель. Її розмір 11 метрів на сім метрів. Вона була виконана на підлозі великої кімнати, як припустили вчені, тієї, що служила обідньою залою або кімнатою для відпочинку.

"Швидше за все, тут жила багата людина з пізнього римського періоду, десь між 3 і 4 століттями нашої ери" , – дійшли висновку експерти.

Знайдена ​​вілла була оточена коморами з проходами, круглими конструкціями та, можливо, лазнею.

Археологи, які змогли дбайливо розкопати мозаїку, відзначили, що це "найзахоплююче відкриття римської мозаїки у Великій Британії за останнє століття, яке є важливим для розуміння загальної європейської історії".

Мозаїка була розміщена у складному комплексі вілл. Джерело: Steven Baker/Historic England Archive

Археологи заявили про унікальність знахідки. Джерело: Steven Baker/Historic England Archive