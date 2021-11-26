ЄС закликав РФ знизити напругу через Віденський документ ОБСЄ
Євросоюз стежить за ситуацією біля кордонів України та в окупованому Криму і закликає Росію використати механізми, передбачені Віденським документом ОБСЄ, для деескалації напруженості. Таку заяву виголошено на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.
"Європейський Союз глибоко занепокоєний погіршенням безпекової ситуації у зоні конфлікту, що супроводжується посиленням ворожої риторики РФ щодо України. Ми і далі стежитимемо за ситуацією біля кордонів України та в незаконно анексованому Криму у тісному діалозі з нашими партнерами", - йдеться у заяві.
У ЄС також наголосили на неприпустимості "будь-яких ескалаційних дій, загрозливої або дестабілізаційної поведінки".
"Ми закликаємо Росію використати чинні механізми, передбачені Віденським документом, щодо прозорості переміщень та деескалації напруженості", - заявили в ЄС.
Водночас було висловлене занепокоєння з приводу погіршення безпекової ситуації на сході України, де вперше з моменту узгодження Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню у липні 2020 року середня кількість порушень перемир’я за добу більша, ніж безпосередньо перед набуттям чинності цими додатковими заходами.
У ЄС закликали Росію використати свій вплив на підтримувані нею збройні формування з метою повного виконання Мінських домовленостей.
"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. І ми глибоко стурбовані присутністю російської військової техніки та персоналу у районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями", - йдеться у заяві.