Кремль створює істерію в РФ, аби виправдати можливий наступ - Резніков
Повідомлення про загрозу ескалації між Росією та Україною є інформаційною війною, яка спрямована на внутрішню аудиторію Російської Федерації. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми «Право на владу», повідомляє Укрінформ.
«З 2014 року триває гібридна війна. Гібридна війна має різні прояви, в тому числі одним з основних елементів є інформаційна війна і ось зараз ми з вами бачимо чергове розгортання, чергову ескалацію в першу чергу саме інформаційної війни», - зазначив Резніков.
Він звернув увагу на те, що всі меседжі, які лунають з кремлівських рупорів, спрямовані на внутрішню аудиторію.
«Вони сьогодні накручують істерію саме у своєму середовищі, для свого російського народу, щоб мати можливість виправдати можливу агресію, яку, можливо, вони захочуть вчинити», - зазначив Резніков.
Міністр оборони також вважає, що на сьогодні відбувається перевірка демократичного світу на стійкість та здатність протистояти агресивній політиці РФ.
«Відбувається зараз стрес-тест НАТО, відбувається стрес-тест Європейського Союзу, почався він з Литви, потім продовжився в Польщі. Вони взагалі хитають світ на гнучкість, і я погоджуюсь, що це «запрошення до танцю» президента Байдена. Це не означає, що ми маємо розслаблятися, але паніки не має бути, тому що це випробування на національну стійкість нашої країни», - наголосив Резніков.
На думку міністра, мета інформаційної кампанії Російської Федерації - дестабілізація в Україні, зміна зовнішньополітичного курсу держави через зміну влади, яка сьогодні є законно обрана.
Резніков також нагадав, що Україна проводить постійні консультації та перемовини з міжнародними партнерами щодо надання допомоги у протистоянні з Росією.
«Щодо готовності допомогти… Мене запевнили і британські, і американські колеги, і зараз я веду консультації з іншими міністрами оборони дружніх країн про те, що ми отримаємо підтримку, при чому найближчим часом. На жаль, не можу розповідати деталі тих розмов, але я з оптимістичним настроєм повернувся саме щодо технічної підтримки, експертної підтримки та необхідного нам обладнання», - повідомив Резніков.