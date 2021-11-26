У Києві палає гаражний кооператив

У Києві вночі 26 листопада сталася потужна пожежа в гаражному кооперативі. За словами очевидців, орієнтовною адресою надзвичайної події є Оболонський проспект, 54, повідомляє Факти.ICTV.

Інформацію про займання повідомили кияни в місцевому пабліку. Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС.

Свідок надзвичайної події, який проживає у будинку поряд із кооперативом і, власне, й викликав пожежних, розповідає, що вогонь поширився буквально за кілька секунд.

Автовласників, які залишають там авто, просять прибути на місце на випадок, якщо знадобиться прибрати автівки.