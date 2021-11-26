Що очікується на валютному ринку у п'ятницю

Події, що відбувалися на міжбанківському валютному ринку в четвер, чітко продемонстрували всю складність ситуації, що утворилася.

Незважаючи на те, що торги проходили в режимі ТОМ (з розрахунками у п'ятницю) через вихідний у США, попит на іноземну валюту був настільки великий, що Національному банку довелося провести дві поспіль інтервенції з продажу валюти і витратити близько 150 млн доларів на утримання гривні від падіння. Проте долар «перевалив» через позначку 27 гривень і рушив далі вгору. Сьогодні міжбанк працюватиме у звичайному режимі; попит на валюту продовжить зростати, а з ним продовжать зростати і котирування. Великі виплати компенсації ПДВ, що почалися, дозволять експортерами не поспішати з продажами валюти, що ще сильніше збільшить дисбаланс. Тільки Національний банк визначатиме, на якому рівні сьогодні зупиниться зростання долара.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 27,05/27,15 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва у четвер подорожчав ще на 5 копійок: зранку його продавали по 27,05-27,07 гривень, а надвечір – вже по 27,10-27,12 гривень. У великих містах України ціна продажу готівкового американця піднялася до 27,15 гривень. Сьогодні продаж у Києві стартує з 27,12-27,15 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо Національний банк жорстко не зупинить зростання безготівкового долара, надвечір долар у Києві продаватимуть по 27,20-27,25 гривень.

Євро на ринку FOREX у четвер торгувався у вузькому діапазоні 1,1196-1,1228 долара. Через вихідний у США американські ринки були закриті, що зумовило низьку активність торгів. Вранці п'ятниці євро знову намагається зрости і вже піднявся з 1,1204 до 1,1226 долара. Готівковий євро у Києві також трохи виріс слідом за доларом: учора вранці його продавали по 30,30-30,35 гривень, а надвечір цінник підняли до 30,39-30,45 гривень. Сьогодні продаж євро у Києві стартує з 30,42-30,45 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Імовірність, що до вечора цінник на продаж готівкового євро ще зросте, дуже велика.

Російський рубль весь четвер торгувався між рівнями 74,50 та 75,00 рублів за долар. Вранці п'ятниці він різко впав, втративши понад сто копійок на доларі і до 8-ї ранку за київським часом досяг 75,70 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вчора продавали по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів. Таке різке падіння рубля може вплинути на сьогоднішню ціну готівкової російської валюти: протягом дня знову з'являться пропозиції на продаж по 3,60-3,61 гривні за 10 рублів; а основна маса обмінок продаватиме рубль по 3,62-3,63 гривні за 10 рублів.