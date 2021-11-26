Місячний посівний календар на грудень 2021

Грудень – не найбільш плідний місяць у дачників і садівників. Однак навіть взимку ділянку не залишають повністю без уваги. У цьому місяці висаджують багаторічники і рослини в теплиці, обрізають дерева, захищають землю від снігу і морозів. Також в грудні, як і цілий рік, потрібно доглядати за кімнатними рослинами, повідомляє УНІАН.

Щоб робота з рослинами була легкою і вдалою, її слід планувати з урахуванням місячного календаря. Наш супутник має сильний вплив на рослини, їх ріст і врожайність. Деякі дні вважаються непридатними для робіт в саду.

Місячний посівний календар на грудень по днях

1 грудня – вигонка зелені селери і петрушки, вирощування огірків в теплиці. Санітарна обрізка дерев. Не рекомендується обробка отрутохімікатами.

2 грудня – посів моркви, шпинату, гірчиці на підвіконні. Боротьба зі шкідниками і хворобами. Не рекомендується розподіл цибулин.

3-5 грудня – молодик. Роботи з рослинами не проводяться.

6-7 грудня – вигонка цибулі та кореневих культур, обприскування від хвороб, замочування насіння. Обрізка дерев і чагарників.

8-9 грудня – не плідний період. Не рекомендуються посадки і пересадки, поливи і підгодівлі. Можна прополювати і рихлити грунт.

10-12 грудня – вигонка зелені, посадка і пересадка будь-яких культур і квітів, вирощування огірків в теплиці або на підвіконні. Підживлення і поливи дуже помірні.

13-15 грудня – посадка будь-яких культур, замочування і пророщування насіння. Хороші дні для мінеральної підгодівлі і внесення добрив. Підгортання снігом чагарників і дерев. Зимові щеплення дерев.

16-17 грудня – не проводиться посадка і пікірування рослин. Можна садити в'юнкі і ампельні квіти. Захист чагарників від холоду.

18-21 грудня - дні повного місяця. Роботи з рослинами не проводяться.

22-23 грудня – перекопування, прополка і розпушування грунту, боротьба з хворобами і шкідниками. Не можна підгодовувати і пересаджувати рослини, особливо квіти.

24-26 грудня – посадка цибулі, буряка, петрушки на вигонку. Посадка і пересадка квітів. Посів насіння багаторічників. Обрізка кори і гілок дерев.

27-28 грудня – посадка і посів коренеплодів в теплицю. Пікіровка саджанців, посадка бульбоцибулинних квітів. Не рекомендується щеплення дерев і використання отрутохімікатів.

29-31 грудня – вигонка щавлю і всіх видів цибулі, розпушування, перекопування і удобрення грунту, боротьба зі шкідниками. Не рекомендується поливати і обрізати рослини.