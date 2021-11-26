Названо головні симптоми постковідного синдрому

Названо головні симптоми постковідного синдрому

Постковідний синдром розвивається протягом трьох місяців після зараження коронавірусом. Одними з його симптомів являються стомлюваність, задишка та порушення сну, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Як розповів виданню голова бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт, симптоми постковідного синдрому можуть проявлятися не менше двох місяців.

Головні симптоми постковідного синдрому:

  • стомлюваність
  • задишка
  • когнітивна дисфункція
  • зміна нюху/смакових відчуттів
  • кашель
  • пригнічений стан
  • порушення пам'яті
  • головний біль
  • погане самопочуття після фізичного навантаження
  • порушення сну, тахікардія.

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