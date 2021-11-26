Зірка "Гаррі Поттера" чекає близнюків від сина Г'ю Гефнера

Британська акторка Скарлетт Бін та її чоловік Купер Гефнер заявили, що чекають близнюків. Пологи відбудуться на початку 2022 року, повідомляє Обозреватель.

Це вже друга вагітність зірки "Гаррі Поттера" від її обранця. Радісною новиною знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши зворушливий кадр з коханим та дочкою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Скарлетт Бін, яка зіграла Пенсі Паркінсон у франшизі про чаклунів, на сімейному знімку позує з однорічною Бетсі на руках, в той час як чоловік обіймає її ззаду. Іншою рукою акторка підтримує живіт, натякаючи на тему допису.

"Дякуємо за нашу зростаючу родину. Ми з Купером дуже раді повідомити, що на початку 2022 року у нас народяться близнюки. Вітаємо всіх з Днем подяки" , – повідомила щаслива мама.

Купер та Скарлетт оголосили, що чекають близнюків. Джерело: Instagram @cooperhefner

В свою чергу син засновника журналу "Playboy" на власній сторінці відзначив, що ніколи не відчував себе більш щасливим. Бізнесмен розповів, що дата пологів назначена на перший місяць весни.