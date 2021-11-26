Топ-10 найдоступніших нових дизельних авто в Україні

Китайські, узбецькі та російські автомобільні марки досить впевнено тримають позиції у бюджетному сегменті авто із бензиновими моторами. Але на дизельному "фронті" інше розташування сил. Сайт з'ясував, які нові моделі автомобілів із дизельним двигуном мають в Україні найдоступнішу ціну, повідомляє Autoconsulting.

Традиційно своїми дизелями завжди славилися французькі та італійські автовиробники. Їх моделей серед найдоступніших - найбільше. Але в нашій країні пропонуються не тільки вони. Є навіть німці, яких не торкнувся "дизельгейт". А найголовніше, що з дизелями, хоч ці авто і трохи дорожчі за аналогічні бензинові моделі, в Україні пропонуються не тільки седани та хетчбеки, а й практичні вени та універсали, і навіть – позашляховики. Ті, хто любить дизелі розуміють, що заплативши трохи більше на старті, вони потім заощаджуватимуть на споживанні палива. Щоправда, слід зазначити, що серед доступних дизельних авто немає моделей з АКПП. Тільки - "механіка".

Логічно розпочати з найбільш широко представлених у дизельному сегменті французьких марок.

Renault Sandero – хетчбек, про який вже багато розповідали в огляді найдоступніших в Україні моделей, не шокує ціною з дизельним мотором. Вона – від 340 500 грн за програмою “Рено Бонус” за автомобіль із дизельним двигуном 1,5 л потужністю 90 к.с. та 5МКПП.

Renault Logan - це, власне, Sandero в кузові автомобіль. Тому з таким же дизельним двигуном об'ємом 1,5 л потужністю 90 к.с. та 5МКПП, він сьогодні всього на 500 грн дорожчий. Ціни – від 341 000 грн за програмою “Рено Бонус”.

Renault Sandero Stepway – передньопривідний молодіжний кросовер, на базі хетчбека Sandero. З таким же дизельним 1,5-літровим двигуном потужністю 90 к.с. та 5МКПП. Ціни стартують від 377 700 грн за програмою "Рено Бонус".

Між французами "затесалася" і доступна італійська модель з дизельним двигуном. Це - 5-місний пасажирський універсал Fiat Qubo . З 1,3-літровим MultiJet потужністю 75 к.с. та 5МКПП, ціни на нього стартують – від 417 900 грн.

Renault Express – практичний багатофункціональний пасажирський вен, який прийшов на зміну популярному Renault Dokker. За програмою "Рено Бонус" ціна на автомобіль з 1,5-літровим двигуном потужністю 95 к.с. та 6 МКПП стартує від 438 000 грн.

Renault Lodgy – 7-місний вен або універсал. Один із небагатьох у своєму класі з такою кількістю пасажирів. За програмою "Рено Бонус" за автомобіль з 1,5-літровим дизельним двигуном потужністю 90 к.с. та 5МКПП ціна - від 443 300.

Citroen C-Elysee – від 461 300 грн з 1,6-літровим дизельним мотором потужністю 92 к.с. та 5МКПП.

Renault Duster – єдиний у даній ціновій категорії позашляховик, хоча, в даному випадку, не з повним, а лише з переднім приводом. Ціни стартують від 475 200 грн за програмою Рено Бонус за позашляховик з 1,5-літровим дизельним мотором потужністю 110 к.с. та 6МКПП.

Peugeot 301 – від 529 000 грн з 1,6-літровим дизельним мотором потужністю 92 к.с. та 5МКПП.

Opel Combo Life - багатофункціональний 5-місний Вен. Ціна – від 540 900 грн за автомобіль з 1,6-літровим мотором потужністю 92 к.с. та 5МКПП.

Fiat Doblo - 7-місний пасажирський мінівен. Ціна - від 584 900 грн за авто 2019 р.в. з 1,6-літровим MultiJet потужністю 105 к.с та 6МКПП.

Найдоступніші в Україні автомобілі з дизельним двигуном