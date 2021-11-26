Британія перекине війська до Німеччини на тлі загрози Росії

Великобританія планує перекинути частину військ та сотні одиниць техніки до Німеччини у разі військової загрози від Росії. Про це пише Financial Times﻿.

Про це заявив командувач сухопутних військ, генерал-лейтенант Ральф Вуддісс.

"Я роблю особливий акцент на Німеччині, куди ми висунемо значну кількість нашої бронетехніки, щоб можна було рухатися швидше, якщо вона знадобиться десь на сухопутній частині континенту" , - сказав Вуддісс.



За його словами, Лондон створить нові військові бази не лише в Німеччині, а й у Кенії та Омані. Ці об'єкти допоможуть Британії підготуватись до можливих збройних конфліктів.

За інформацією Financical Times, нові підрозділи включатимуть танки Challenger 3, бронетранспортери Boxer, техніку для знешкодження мін, безпілотники та артилерію.