Ціни на нафту впали до мінімуму за чотири тижні

Ціни на нафту прискорили падіння під час торгів у п'ятницю, опустившись до мінімальних позначок майже за чотири тижні, на тлі рішення низки країн продавати сировину з резервів, а також тривог щодо послаблення попиту через виявлення нового штаму коронавірусу, повідомляє Интерфакс.

Вартість січневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 11:35 у п'ятницю склала $77,46 за барель, що на $4,78 (5,81%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) склала до цього часу $72,85 за барель, що на $5,16 (6,62%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії.

ОПЕК очікує, що надлишок пропозиції на нафтових ринках у грудні становитиме 400 тис. барелів на добу, і прогнозує його збільшення до 2,3 млн барелів на добу у січні та 3,7 млн барелів на добу у лютому у разі, якщо країни- споживачі продовжать продавати нафту із резервів.