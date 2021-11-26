Екс-тренер "Динамо" висловився про жеребкування плей-офф ЧС

Колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від жеребкування плей-оф відбору до ЧС-2022, повідомляє УНІАН.

"Я б хотів, щоб Україні випала Шотландія. Не Італія, навіть попри її нинішній стан. Все одно Італія є Італія. І не Португалію. Потрібно оминути Італію і Португалію" , - сказав Сабо.

- Правильно, що Україну і Росію розводять під час жеребкування?

- Правильно. Навіщо нам Росія? Ці б###і, що вони роблять? Ви подивіться. Цей Путін з глузду з'їхав чи що? Я не політик, але потрібно зробити наші кордони такими сильними, щоб жодна муха не пролетіла. Усі гроші, що крадуть мільярдери, потрібно давати на озброєння, щоб наші діти жили спокійно. Не потрібно з ними (росіянами - прим.ред.) грати, - додав Сабо .

Нагадаємо, що жеребкування плей-оф відбору до ЧС-2022 розпочнеться 26 листопада о 18:00.

Плей-оф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме