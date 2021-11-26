Зеленський пояснив, чому не схвалив операцію щодо "вагнерівців"

Володимир Зеленський розповів, чому він не схвалив операцію з вагнерівців. План, наголосив президент, був непродуманим і загрожував проблемами у відносинах із Туреччиною, повідомляє 24 Канал.

Глава держави наголосив, що операцію з бійців ПВК "Вагнера" запропонував тодішній голова ГУР Василь Бурба.

Зеленський зазначив, що в плані його насторожило те, що літак Турецьких авіаліній, на якому мали летіти вагнерівці з Мінська до Стамбула, мали посадити в Києві.

"У мене було питання - Ердоган повинен знати? Ні. Я сказав, що хочу знати, це літак, в якому будуть звичайні люди - понад 100 людей, а коли ви пропонуєте саджати літак в Україні, а якщо його захоплять бойовики? Чи можуть таке?" зробити? Так", - переказав свою розмову з Бурбою президент.

Саме після цього Зеленський сказав, що вважає, що це не українська операція.

"Не мене, а Україну намагалися втягнути у великий скандал з Ердоганом. Він би нам ніколи цього не пробачив", - заявив Зеленський.

Він сказав, що обговорює з Ердоганом "такі речі" за зачиненими дверима, що ніколи "не в'їхав би в цю стіну".