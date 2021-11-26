Mercedes анонсував електромобіль із запасом ходу 1000 км

Концептуальний електромобіль Mercedes-Benz Vision EQXX "засвітився" на новій офіційній фотографії. Один з керівників компанії підтвердив, що світова прем'єра новинки відбудеться 3 січня 2022 року, повідомляє РБК-Україна.

Німецький автовиробник вперше анонсував електромобіль ще в кінці 2020 року, а в липні опублікував його друге зображення. Член правління Daimler AG Маркус Шефер у своєму LinkedIn поділився третім тизером автомобіля, а також оголосити деякі нові подробиці про нього.

Із запасом ходу 1000 км: Mercedes-Benz анонсував свій самий незвичайний електромобіль

За словами Шефера, Vision EQXX - це компактний електромобіль, який зможе в реальних умовах проїжджати до 1000 км без підзарядки. Він додав, що новинка зможе продемонструвати дуже скромну витрату енергії по трасі.

Із запасом ходу 1000 км: Mercedes-Benz анонсував свій самий незвичайний електромобіль

Vision EQXX також отримає рекордно низький коефіцієнт лобового опору. Нове фото говорить нам про те, що Mercedes-Benz Vision EQXX отримає світлодіодні фари, з'єднані лінією денних ходових вогнів. Німецький автовиробник поки тримає в секреті можливу появу серійної версії сміливого концепт-кара. Але навіть якщо цього не станеться, то технології, що дебютували в Vision EQXХ, точно пропишуться на майбутніх серійних електромобілях бренду.

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