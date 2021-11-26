Судно Delfi, що пролежало 9 місяців на одеському пляжі, продадуть на злам

Судно Delfi, яке девʼять місяців перебувало на одеському пляжі, остаточно стало державною власністю і буде продано для компенсації збитків Адміністрації морських портів України (АМПУ) та сплати штрафів. Про це повідомив виконувач обовʼязків керівника АМПУ Олександр Голодницький, повідомляє Радіо Свобода.

У листопаді 2019 року судно сіло на мілину менше ніж за 100 метрів від берега, і його прибрали лише у вересні 2020 року – завдяки спонсорській допомозі морського бізнесу.

«Рішення суду першої інстанції врешті-решт виявилось останнім, оскільки була порушена процедура апеляції. Тому рішення про те, що судно Delfi – державна власність, набрало чинності. Ми зараз подаємо проєкт розпорядження, щоб зафіксувати, що судно у сфері керування Міністерства інфраструктури. А далі або ДП «МТП «Чорноморськ», або АМПУ займатимуться подальшим продажем корпусу, скоріш за все, на металобрухт» , – повідомив Голодницький.

Від формального власника судна, компанії Mister Drake PC, суд вимагає компенсувати збитки АМПУ від проведення аварійно-рятувальних робіт – близько 2,7 млн гривень. Також ідеться про необхідність виплатити близько 16 тисяч доларів штрафу за розлив нафтопродуктів та забруднювальних речовин із судна. Чи будуть виплачені ці кошти, невідомо, визнає Голодницький.

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