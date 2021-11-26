Зеленський: Путін має публічно заявити, що РФ не планує вторгнення
Президент України Володимир Зеленський вважає, що президенту РФ Володимиру Путіну слід привселюдно заявити про те, що Росія не планує повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Від росіян ми чуємо "ну чогось не вистачає для зустрічі", а я вважаю, що якщо вони не думають про ескалацію… коли я говорю, що ми точно нікуди не наступаємо, ми це точно знаємо, ми захищаємо свою країну, то росіяни, президент РФ теж має публічно сказати, що "ми не плануємо"... що Росія не готує повномасштабного вторгнення в Україну", – сказав Зеленський.
Президент вважає, що
"це зараз було б важливим" .
"Не хочете зустрічі, давайте говорити телефоном, давайте скажемо це публічно, що РФ не готує повномасштабне вторгнення в Україну", - сказав він на прес-марафоні "30 питань до президента України" у п'ятницю в Києві.