Зеленський: Путін має публічно заявити, що РФ не планує вторгнення

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президенту РФ Володимиру Путіну слід привселюдно заявити про те, що Росія не планує повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Від росіян ми чуємо "ну чогось не вистачає для зустрічі", а я вважаю, що якщо вони не думають про ескалацію… коли я говорю, що ми точно нікуди не наступаємо, ми це точно знаємо, ми захищаємо свою країну, то росіяни, президент РФ теж має публічно сказати, що "ми не плануємо"... що Росія не готує повномасштабного вторгнення в Україну", – сказав Зеленський.

Президент вважає, що "це зараз було б важливим" .