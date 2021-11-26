Біткоїн подешевшав до мінімуму за місяць

Біткоїн подешевшав до мінімуму за місяць
Фото: pixabay

Динаміка цін на криптовалюти в п'ятницю йде за динамікою вартості інших активів, що знаходяться під впливом повідомлень про появу та розповсюдження нового більш небезпечного штаму COVID-19 у Південній Африці, повідомляє Интерфакс.

Ціна біткоїна - найбільшої криптовалюти, ринкова капіталізація якої перевищує $1 трлн, впала більш ніж на 6%, до мінімуму за місяць - $55 тис., показали дані CoinDesk.

До 15:30 за київським часом вартість криптовалюти становить $54,226 тис., свідчать дані Trading Economics.

Ефір – друга за капіталізацією криптовалюта у світі, дешевшає майже на 10% і на 15:30 її вартість опустилася до $4,047 тис.

Dogecoin, створена на честь інтернет-мема Doge із собакою породи сіба-іну, втрачає в ціні 8%.

Повідомлення про виявлення нового штаму коронавірусної інфекції, який отримав позначення B.1.1.529, у Південній Африці та Ботсвані в п'ятницю викликали негативну реакцію на глобальних ринках акцій, нафти, держоблігацій і навіть криптовалют. "Біткоїн не забезпечує особливого хеджування" , - зазначає аналітик брокерської компанії Markets.com Ніл Вілсон. При цьому криптовалюти вважалися серед інвесторів сприятливим об'єктом для вкладення грошей, оскільки вони переважно відокремлені від тиску на основних фінансових ринках, пише MarketWatch.

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