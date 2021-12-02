Понад 6 тисяч директорів підприємств в Україні стануть невиїзними

30 листопада Верховна Рада ухвалила проект закону №5600, який передбачає зокрема обмеження у праві виїзду за кордон керівників підприємств, які мають податкову заборгованість понад 1 млн грн, несплачену протягом 240 днів, повідомляє Ділова столиця.

"Опендатабот" підрахував, що в Україні заборгованість, що перевищує 1 млн грн, мають 6192 компанії. Це означає, що найближчим часом майже 6200 директорів підприємств можуть стати невиїзними.