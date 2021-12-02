Понад 6 тисяч директорів підприємств в Україні стануть невиїзними
30 листопада Верховна Рада ухвалила проект закону №5600, який передбачає зокрема обмеження у праві виїзду за кордон керівників підприємств, які мають податкову заборгованість понад 1 млн грн, несплачену протягом 240 днів, повідомляє Ділова столиця.
"Опендатабот" підрахував, що в Україні заборгованість, що перевищує 1 млн грн, мають 6192 компанії. Це означає, що найближчим часом майже 6200 директорів підприємств можуть стати невиїзними.
"Директор компанії буде невиїзним до погашення боргу. Щоб суд визнав борг компанії, судді достатньо рішення керівника контролюючого органу, тобто податкової служби. На підставі рішення суду керівник-боржник потрапить до Реєстру керівників юридичних осіб, які мають податкову заборгованість понад 1 млн грн", – пояснили у повідомленні.