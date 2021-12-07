Меркель сама зробила Німеччину залежною від РФ: 3 головні помилки екс-канцлера

Меркель сама зробила Німеччину залежною від РФ: 3 головні помилки екс-канцлера

Однією з трьох головних помилок екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель є рішення припинити використання ядерної енергії. Це врешті-решт поставило ФРН у сировинну залежність від Росії, повідомляє Обозреватель.

Експерти вважають, що німецький уряд переоцінив небезпеку та збитки від ядерних інцидентів. Також відмова суперечить вимогам кліматичної політики ЄС – зниження викидів СО2, пише The Daily Telegraph.

За підрахунками вчених, після закриття АЕС у країні почали спалювати більше вугілля. А це вже спричинило додаткові викиди десятків мільйонів тонн СО2. Відзначається, що це збільшило кількість смертей на рік на 1100 людей.

Нині у Німеччині працюють 6 АЕС. Однак і вони мають бути відключені до кінця наступного року. До речі, у першій половині 2021-го на ядерну енергетику припало до 12% електрики, що споживається в країні.

Ще однією з головних помилок Меркель називають відкриття кордонів для біженців. Це почалося ще у 2015 році, а наслідки цього рішення вже наразі відчуваються у Східній Європі.

Також згадується і боргова криза Греції. Тоді Ангела Меркель захищала банки з ФРН, хоча їй довелося "кинути під автобус" іншого члена ЄС. Вказується, що тоді країни Південної Європи були змушені вдатися до жорстких економічних заходів, які залишили "глибокі економічні та політичні шрами".

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