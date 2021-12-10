Фіскальні чеки продавців хочуть викласти у відкритий доступ

В Україні дані про фіскальні чеки можуть стати загальнодоступними і публікуватися у відкритому доступі. Над відповідним проектом розпочали роботу Міністерство цифрової трансформації та Державна податкова служба (ДПС), повідомляє UBR.

Про це стало відомо з публікацій у тематичній Фейсбук-групі, присвяченій маркетингу в Україні.

У Мінцифри підтвердили – це відомство "спільно з ДПС та іншими зацікавленими сторонами" аналізують можливість публікації даних про фіскальні чеки.

"При цьому ми проводимо, насамперед, юридичний аналіз для розуміння того, чи не буде публікація таких даних порушенням комерційної таємниці… Зараз говорити про якісь чіткі дати публікації такого набору зарано" , – відповіли в прес-службі Мінцифри на запит UBR .

Тут наголосили, що "станом на даний момент" постанова Кабміну №835, яка й регулює сферу відкритих даних в Україні, не містить згадок про фіскальні чеки.

Якщо ці дані будуть опубліковані у формі відкритих даних, то - "не в режимі реального часу" , а у вигляді набору даних з чеками за тиждень або місяць.