США та РФ запланували переговори на початок 2022 року

Двосторонні переговори США з Росією щодо нарощування військ уздовж українського кордону можуть розпочатися у січні. Про це заявили провідні дипломати Держдепартаменту, із посиланням на Голос Америки, повідомляє Новое время.

"Ми готові до дипломатичної взаємодії по різних каналах" , - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, на початку 2022 року будуть "активні дії у всіх цих областях" .

"Я думаю, що на початку нового року ви побачите активні дії у всіх цих сферах, щоб зрозуміти, чи можемо ми відсунути розбіжності дипломатичним шляхом" , — сказав він.

Дипломат попередив про "масштабні наслідки" , якщо Росія "здійснить подальші акти агресії проти України" .

Інформацію про переговори, що готуються, також підтвердив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляє Телеграм-канал﻿ "Політика Країни".

"Домовлено, що на самому початку наступного року першим раундом має бути контакт між нашими та американськими переговорниками. Їх імена вже названі. Вони прийнятні для обох сторін", - заявив він.

Крім проекту договору між Росією та США, за словами міністра, у цьому ж місяці планується обговорити й договір між Росією та НАТО.