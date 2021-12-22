США та РФ запланували переговори на початок 2022 року
Двосторонні переговори США з Росією щодо нарощування військ уздовж українського кордону можуть розпочатися у січні. Про це заявили провідні дипломати Держдепартаменту, із посиланням на Голос Америки, повідомляє Новое время.
"Ми готові до дипломатичної взаємодії по різних каналах", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.
За словами Блінкена, на початку 2022 року будуть
"активні дії у всіх цих областях".
"Я думаю, що на початку нового року ви побачите активні дії у всіх цих сферах, щоб зрозуміти, чи можемо ми відсунути розбіжності дипломатичним шляхом", — сказав він.
Дипломат попередив про
"масштабні наслідки", якщо Росія
"здійснить подальші акти агресії проти України".
Інформацію про переговори, що готуються, також підтвердив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни".
"Домовлено, що на самому початку наступного року першим раундом має бути контакт між нашими та американськими переговорниками. Їх імена вже названі. Вони прийнятні для обох сторін", - заявив він.
Крім проекту договору між Росією та США, за словами міністра, у цьому ж місяці планується обговорити й договір між Росією та НАТО.
"Після чого, у січні ми хочемо задіяти переговорний майданчик і для другого документа – проекту угоди між Росією та країнами НАТО", – додав Лавров.