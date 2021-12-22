Дві українські АЕС вийшли на рекордний рівень потужності

Дві атомні електростанції України 22 грудня вийшли на потужність вищу за номінальну, що є абсолютним рекордом, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив виконувач обов’язків президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Сьогодні Запорізька та Південноукраїнська АЕС встановили абсолютний рекорд – вони працюють на потужності вище номінальної. ЗАЕС – на 6140 МВт та ПУАЕС – 3050 МВт" , –зазначив він під час випробувального пуску третього гідроагрегата Ташлицької ГАЕС.

Наразі працює 14 атомних енергоблоків з наявних 15-ти. Наприкінці січня 2022 року до енергосистеми планують підключити п‘ятнадцятий енергоблок (РАЕС-4).

Нагадуємо:

Атомна генерація змушена працювати на межі потужності через проблеми із запасами вугілля на ТЕС і ТЕЦ.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. ﻿﻿Експлуатує 15 енергоблоків, що оснащені водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.