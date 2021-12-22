У Гренландії зафіксували аномально високу температуру
Максимальна температура в одному з найпівнічніших міст на планеті піднялася до +8,3 градуса, повідомляє Корреспондент.
На півночі Гренландії зафіксували аномально високу температуру. Про це повідомив у Facebook Український гідрометеорологічний центр з посиланням на метеоролога Скота Дункана.
Зазначається, що в одному з найпівнічніших міст на планеті – Каанааці – 21 грудня було побито температурний рекорд. Максимальна температура вдень піднялася до +8,3 градуса Цельсія.
"Для таких високих широт з огляду на холодний період року і той факт, що в Гренландії зараз панує полярна ніч – це справжня аномалія!" – наголосили в гідрометцентрі.