У Гренландії зафіксували аномально високу температуру

Максимальна температура в одному з найпівнічніших міст на планеті піднялася до +8,3 градуса, повідомляє Корреспондент.

На півночі Гренландії зафіксували аномально високу температуру. Про це повідомив у Facebook Український гідрометеорологічний центр з посиланням на метеоролога Скота Дункана.

Зазначається, що в одному з найпівнічніших міст на планеті – Каанааці – 21 грудня було побито температурний рекорд. Максимальна температура вдень піднялася до +8,3 градуса Цельсія.

"Для таких високих широт з огляду на холодний період року і той факт, що в Гренландії зараз панує полярна ніч – це справжня аномалія!" – наголосили в гідрометцентрі.

Фото: twitter.com/ScottDuncanWX